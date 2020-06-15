МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Яндекс" запустил собственный сервис для организации видеовстреч "Яндекс.Телемост", говорится в сообщении компании.

"Сервис позволит людям быстро собрать удалённую рабочую встречу или поболтать с друзьями онлайн. Время беседы не ограничено, а создать встречу и пригласить участников можно буквально за пару секунд — ссылка-приглашение автоматически копируется в буфер обмена для удобства", — говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, сервис работает в "Яндекс.Браузере" и Chrome, а также в приложениях "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Почта", отдельного приложения для пользования сервисом устанавливать не нужно. Постепенно "Телемост" будет интегрирован и в другие продукты "Яндекса" и заработает в других браузерах, обещает компания.

Ссылку-приглашение на встречу можно открыть в браузере, мобильных и десктопных приложениях "Яндекс.Диска" и в приложениях "Яндекс.Почты" для iOS и Android. В первой версии сервиса уже доступны все необходимые функции, а в будущем пользователи получат дополнительные возможности.