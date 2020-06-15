МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Сбербанк предоставил россиянам возможность проверить телефонные номера и сайты на принадлежность мошенникам, говорится в сообщении банка.

"У клиентов Сбербанка и всех граждан РФ появилась возможность быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт", — сказано в сообщении.

Проверку интересующего номера телефона или сайта на принадлежность злоумышленникам можно провести на сайте банка в разделе "Ваша безопасность". Результатом проверки является оценка риска того или иного реквизита и соответствующие рекомендации.

Отмечается, что также любой пользователь, заполнив простую форму, может передать в Сбербанк адрес мошеннического сайта или данные о подозрительном телефоне, с которого ему позвонили злоумышленники. Эти данные Сбербанк передает в заинтересованные экспертные организации для проведения мероприятий по расследованию и блокировке подобных звонков, указали в банке.

"Это первый в России ресурс подобного рода, доступный любому гражданину без ограничений. Запуск ресурса поможет оперативно выявлять и эффективно противодействовать злоумышленникам в масштабах всей страны", — приводятся в сообщении слова зампреда правления банка Станислава Кузнецова.

Он отметил, что на сегодняшний день среди популярных схем мошенничества лидирующие позиции занимают схемы с использованием социальной инженерии. "В частности, очень распространено телефонное мошенничество, когда злоумышленники от лица разных служб и компаний вводят своих жертв в заблуждение с целью завладеть их денежными средствами. С начала 2020 года мы зафиксировали более 1,3 миллиона жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества", — указал Кузнецов.