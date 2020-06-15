МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект о конвертируемом займе, направленный на стимулирование вложений в инвестиционные проекты на их начальном этапе (стартапы), следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Целью законопроекта является стимулирование роста инвестиций в малый и средний бизнес, прежде всего, в высокотехнологичные проекты, которые требуют значительной поддержки на самых ранних стадиях развития, путем создания правового механизма, обеспечивающего баланс интересов инвестора и реципиента", — поясняют его авторы. Такие инвестиции всегда высокорискованны, поскольку отсутствует определенность в отношении успешности проекта, напоминают они.

Законопроект предусматривает заключение договора конвертируемого займа, который предусматривает право заимодавца вместо возврата денег и процентов по нему потребовать от хозобщества-заемщика "размещения займодавцу дополнительных акций определенной категории (типа)". При этом, согласно документу, такие договоры смогут заключаться только с непубличными хозобществами, а кредитные и страховые организации не будут вправе их заключать.

Конвертируемый заем позволяет привлечь финансирование в проект на его начальном этапе с условием, что к определенному сроку или при ряде условий компания-заемщик вернет деньги с процентами или передаст инвестору долю в капитале, при этом для инвесторов он выгоден тем, что не обязывает их сразу же приобретать долю в компании, а компания может осуществлять проект без вмешательства посторонних лиц, также указывают авторы.

Законопроект позволит создать эффективный и прозрачный механизм для осуществления венчурных инвестиций, что будет стимулировать вложения в высокотехнологичные проекты в РФ, также считают его авторы. "Создание прозрачного механизма инвестиций в компании с использованием договора конвертируемого займа является насущной задачей, решение которой будет стимулировать рост частных инвестиций в бизнес-проекты, которые находятся на стадии запуска и роста", — отмечают они.

"Эта задача может быть решена путем внесения изменений в законодательство, которые обеспечат баланс интересов инвесторов и реципиентов и участников венчурных проектов, уравновесив их риски. При этом предлагаемый законопроектом механизм не исключает использования иных разновидностей конвертируемого займа, которые уже существуют на практике", — указывают разработчики.