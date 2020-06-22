СМИ сообщили параметры налогового маневра для IT-отрасли
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Параметры налогового маневра для российской IT-отрасли будут объявлены уже в ближайшее время, пишет газета" Ведомости" со ссылкой на источники.
Напомним, что параметры налогового маневра для отечественной IT-отрасли поручил разработать президент России Владимир Путин.
Как стало известно изданию, премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует снизить страховые взносы для IT-компаний с действующих 14% до 7,6%.
Налог на прибыль предлагают сократить с 20% до 3%.
Помимо этого предлагаются и другие меры поддержки: отмена НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках, а также новое право на субсидии.
Под этот налоговый маневр могут попасть не только российские компании, но и иностранный бизнес.
Издание пишет, что пока неясно, во сколько это обойдется бюджету страны. Как сообщили источники, компенсация уже найдена.
Налоговый маневр нацелен на стимулирование экспорта российского софта и поддержку его разработчиков.
Это, отмечает собеседник издания, не столько антикризисные меры поддержки, а скорее нацелены на долгосрочное развитие.
https://1prime.ru/itb/20200622/831662734.html