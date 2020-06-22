МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Параметры налогового маневра для российской IT-отрасли будут объявлены уже в ближайшее время, пишет газета" Ведомости" со ссылкой на источники.

Напомним, что параметры налогового маневра для отечественной IT-отрасли поручил разработать президент России Владимир Путин.

Как стало известно изданию, премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует снизить страховые взносы для IT-компаний с действующих 14% до 7,6%.

Налог на прибыль предлагают сократить с 20% до 3%.

Помимо этого предлагаются и другие меры поддержки: отмена НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках, а также новое право на субсидии.

Под этот налоговый маневр могут попасть не только российские компании, но и иностранный бизнес.

Издание пишет, что пока неясно, во сколько это обойдется бюджету страны. Как сообщили источники, компенсация уже найдена.

Налоговый маневр нацелен на стимулирование экспорта российского софта и поддержку его разработчиков.

Это, отмечает собеседник издания, не столько антикризисные меры поддержки, а скорее нацелены на долгосрочное развитие.