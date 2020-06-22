МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Меры поддержки российских компаний сферы информационных технологий нужно дополнить субсидированием их экспортных расходов, включая создание центров маркетинга за рубежом и продаж за границей, заявил РИА Новости глава НП "Руссофт" Валентин Макаров.

Ранее в понедельник газета "Ведомости" написала, что власти РФ планируют в рамках поддержки российских IT-компаний снизить их страховые взносы до 7,6% с 14%, а налог на прибыль – до 3% с 20%, а также отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам софта возможность получать специальные субсидии, а претендовать на это смогут все российские компании из сферы информационных технологий, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги его разработки, внедрения и поддержки.

По словам Макарова, предложения о бессрочном снижении ставки страховых взносов до 7,6% — ключевая мера как для поддержки бизнеса информационных технологий в период коронавируса, так и для его развития в будущем.

"Позитивно принятие меры, направленной на создание благоприятной юрисдикции для российских и зарубежных ИТ-компаний за счет снижения налога на прибыль и за счет отмены НДС с расходов на рекламу на зарубежных цифровых площадках. Надеюсь, что эта мера будет дополнена субсидированием расходов компаний на зарубежный маркетинг, включая создание своих центров маркетинга и продаж за границей", — считает он.

"Важен вопрос субсидирования ИТ-компаний. Рассчитываю на то, что субсидии будут выделяться не узкому кругу избранных компаний, а будут реализованы в форме конкурсов на достижение мирового уровня в создании платформенных решений в ключевых сегментах нового технологического уклада", — добавил эксперт.

По его словам, компаниям также необходима отмена взимания НДС с услуг, связанных с разработкой ПО, в противном случае это негативно скажется на рынке. "Из-за этого будет несколько тормозить цифровая трансформация в России. Но не все сразу. Даже того, что принято после совещания с участием президента 10 июня, будет достаточно для серьезной поддержки и развития индустрии разработки ПО. Ну, а показав результативность этих мер, можно вернуться и к предложению по отмене НДС, и к иным новым мерам содействия развитию индустрии", — полагает Макаров.