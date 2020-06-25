МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Немецкая финтех-компания Wirecard подала заявление о запуске процедуры банкротства после обнаружения нехватки 1,9 миллиарда евро на счетах компании, передает телеканал n-tv со ссылкой на заявление компании.

Wirecard AG — глобальный поставщик интернет-технологий и финансовых услуг, одна из крупнейших систем электронных платежных сервисов. Ранее Wirecard сама была вынуждена допустить "с высокой долей вероятности" нехватку 1,9 миллиарда евро на счетах компании, которую выявила в результате аудиторской проверки Ernst & Young. Глава компании Маркус Браун ушел в отставку.

"Правление Wirecard AG сегодня решило подать заявление в уполномоченный суд Мюнхена на открытие процедуры банкротства для Wirecard AG из-да грозящей неплатежеспособности и обремененности долгами", — цитирует телеканал заявление компании.

Во вторник ушедший в отставку гендиректор Wirecard Маркус Браун был задержан в Германии по подозрению в манипуляции рынком и подделке баланса. Как сообщила прокуратура, суд в Мюнхене решил освободить Брауна под залог в размере 5 миллионов евро.