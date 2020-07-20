МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Американская корпорация Microsoft отменила годовую подписку Xbox Live Gold. Владельцы игровых консолей Xbox заметили отсутствие подписки в магазине корпорации.

Отмечается, что отмена годовой подписки произошла в плановом порядке.

Многие пользователи сочли такое действие компании ошибкой, но производитель софта опроверг это предположение.

Как заявил представитель корпорации Microsoft, это решение было принято целенаправленно.

Сейчас геймеры могут воспользоваться доступными вариантами подписками Xbox Live Gold в двух версиях: на один месяц или три месяца.

При этом компания не стала раскрывать основания для этого решения.

По мнению экспертов, речь может идти о глубокой реорганизации собственных игровых предложений.

Корпорация сообщила также, что усилит внимание на Xbox Game Pass Ultimate и сделает данный продукт главным в линейке.