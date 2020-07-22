МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Американская компания Microsoft презентовала будущий интерфейс и дизайн обновленного программного пакета Office.

Как пишет The Verge, новый пакет программ должен повысить удобство пользователя при их использовании вне зависимости от устройства. Еще одна цель обновлений — сосредоточить внимание пользователя на содержании.

Идея разработчиков — упростить действующий ленточный интерфейс, он в настоящее время "заточен" под настольные устройства, такие как стационарный компьютер или ноутбук. Применять его на планшетах или смартфонах неудобно.

Новая версия Office снизит когнитивную нагрузку на пользователя, что послужит для возможности сосредоточиться на задаче.