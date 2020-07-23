МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. по итогам 2019-2020 финансового года, завершившегося 30 июня, выросла на 12,8% и составила 44,281 миллиарда долларов, сообщается в отчете компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 5,76 доллара против 5,06 доллара за предыдущий фингод. Выручка за отчетный период увеличилась на 13,6% — до 143,015 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал минувшего фингода сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 11,202 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,46 доллара против 1,71 доллара годом ранее. Выручка выросла на 12,8% — до 38,033 миллиарда долларов при прогнозе в 36,4 миллиарда.

Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud в минувшем квартале выросла на 17% — до 13,371 миллиарда долларов при прогнозе в 13,1 миллиарда. Показатель подразделения Productivity and Business Processes (офисные приложения) поднялся на 6% — до 11,752 миллиарда долларов. При этом рост выручки облачного сервиса Azure за квартал составил 47%, впервые оказавшись ниже 50%, пишет агентство Рейтер.

Акции компании на предварительных торгах дешевеют на 2,2%.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.