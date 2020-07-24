МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Совфед на итоговом заседании в пятницу рассмотрит закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ.

Президент России Владимир Путин в конце июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, в том числе бессрочно снизить ставку страховых взносов компаний до 7,6% с нынешних 14%, а ставку налога на прибыль — до 3% с 20%. Закон, подготовленный кабмином во исполнение этого поручения, предусматривает введение новаций с 2021 года, а также обнуление ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты.

Такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформировано от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, попадают под налоговый маневр и российские дизайн-центры, занимающиеся проектированием и разработкой электронных изделий, а также разработчики ПО, в том числе в области искусственного интеллекта.

Кроме того, закон позволит физлицам, находившимся в РФ в этом году от 90 до 182 дней включительно, признать себя российскими налоговыми резидентами на основании заявления, подаваемого в налоговую в произвольной форме вместе с налоговой декларацией по НДФЛ.

Это даст возможность привлечь в РФ граждан, которые готовы здесь работать, развивать бизнес и становиться налоговыми резидентами, пояснял глава Минфина Антон Силуанов. Норма, касающаяся резидентства, будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, то есть иметь обратную силу.