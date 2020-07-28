МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Американская компания Google до 2023 года проложит новый подводный оптоволоконный кабель под названием Grace Hopper из США в Испанию и Великобританию, говорится в пресс-релизе компании. Сотрудники Google будут работать удаленно до лета 2021 года

"Сегодня 98% международного интернет-трафика по всему миру обеспечивается с помощью подводных кабелей (…) В наши дни, когда наши работа, игры и коммуникации становятся все более цифровыми, надежная связь становится как никогда важной. Поэтому мы рады объявить о новом подводном кабеле — Grace Hopper — который будет проложен между США, Великобританией и Испанией, обеспечив лучшую устойчивость сети, которая лежит в основе потребительских и корпоративных продуктов Google", — говорится в сообщении. Ожидается, что проект будет завершен в 2022 году.

Компания указывает, что кабель назван в честь Грейс Брюстер Мюррей Хоппер (Grace Brewster Murray Hopper) — американской исследовательницы в области программирования.

Отмечается, что кабель Grace Hopper станет одним из первых новых кабелей с 2003 года, соединяющих США и Великобританию. Он увеличит пропускную способность на этом оживленном глобальном маршруте, обеспечив работу таких служб Google, как Meet, Gmail и Google Cloud. "Это также наша первая инвестиция в частный подводный кабельный маршрут в Великобританию, и наш первый в истории маршрут в Испанию", — добавляет компания.

Google добавляет, что у нее уже есть другие частные подводные кабели — Curie, Dunant и Equiano — которые помогают соединить обширные континенты через дно океана.

Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.