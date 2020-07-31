МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о проведении в стране налогового маневра в IT-отрасли, а также об упрощении порядка признания физических лиц налоговыми резидентами России.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ в пятницу.

Такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформировано от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, попадают под налоговый маневр и российские дизайн-центры, занимающиеся проектированием и разработкой электронных изделий, а также разработчики ПО, в том числе в области искусственного интеллекта.

Глава Минфина Антон Силуанов обращал внимание, что одним из элементов налогового маневра является пересмотр порядка освобождения отрасли от НДС. Предлагается освободить от НДС реализацию исключительных прав на программы, включенные в единый реестр программ для ЭВМ и баз данных, что позволит повысить адресность данной льготы.

Напомним, что в конце июня Путин предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр. В том числе — бессрочно снизить ставку страховых взносов компаний в этой отрасли до 7,6% с действующих 14%. Ставку налога на прибыль он предложил снизить до 3% с нынешних 20%.

Закон был подготовлен правительством во исполнение этого поручения. Документ предусматривает введение этих новаций с 2021 года, а также обнуление ставки налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональные бюджеты.

Мишустин ранее, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе кабмина в 2019 году, сказал, что в России планируется в 12,5 раз увеличить количество занятых в IT-секторе, вдвое повысить спрос на российские программные продукты и сервисы, а также создать условия для появления около 1 тысячи новых российских IT-стартапов. Главная роль в этом, по его словам, отводится налоговому маневру в IT-сфере.

Документ также разрешит физлицам, которые находятся в России в текущем 2020 году от 90 до 182 дней включительно, признать себя российскими налоговыми резидентами на основании заявления, подаваемого в налоговую инспекцию в произвольной форме вместе с налоговой декларацией по форме НДФЛ. Это будет способствовать привлечению в страну граждан, которые готовы здесь работать, развивать бизнес и становиться налоговыми резидентами. Норма, которая касается резидентства, будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, то есть иметь обратную силу.

ПЕСОЧНИЦЫ

Путин подписал закон о так называемых регуляторных "песочницах" — экспериментальных правовых режимах для цифровых инноваций, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он предусматривает право регионов вводить на своей территории особые условия для инновационных цифровых компаний — экспериментальный правовой режим. В рамках этого режима можно будет временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял журналистам, что "регуляторные песочницы" уже действуют во многих странах, например, в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Сингапуре. По его словам, смысл таких режимов в том, чтобы снять правовые ограничения, сдерживающие разработку и быстрое внедрение инноваций.

Экспериментальные правовые режимы, согласно документу, можно будет вводить для цифровых инноваций в медицине, транспорте, в сфере торговли, финансов, в архитектуре, сельском хозяйстве, промышленном производстве. При этом правительство будет вправе включить туда и иные направления. Кабмин также по согласованию с Банком России сможет устанавливать специальный регуляторный режим в финансовой сфере. При этом ЦБ сможет ограничивать объем финансовых операций, осуществляемых в рамках экспериментального режима, количество их участников, сроки эксперимента и другие условия.

Экспериментальный правовой режим устанавливается на срок не больше трех лет, но при необходимости его можно продлить еще на год. Специальный режим должен быть прозрачным, открытым для всех выполняющих установленные условия претендентов, он должен обеспечивать их равноправие. Закон исключает возможность предоставления каких-либо налоговых льгот в рамках этого режима. При этом для разных участников эксперимента допускается установление разных сроков.

Экспериментальный режим может быть введен как по инициативе органов власти, так и по инициативе предпринимателей – если они соответствуют требованиям к участникам режима, а также зарегистрированы в РФ, не имеют долгов по налогам, не находятся в состоянии ликвидации или банкротства, а их руководители не имеют судимости.