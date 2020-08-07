МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Меры правительства по стимулированию IT-отрасли не распространяются на компании, реализующие программное обеспечение по модели SaaS (software as a service, сервис по подписке), а система валютного контроля усложняет работу с зарубежными заказчиками, заявил глава международной компании Group-IB Илья Сачков в ходе онлайн-встречи с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым и омбудсменом по защите прав высокотехнологичных компаний Натальей Поповой.

"Серьезные потребители софта давно переходят на сервисные модели, более приспособленные для удаленного использования. В юридическом смысле в этом случае контрактование происходит не как покупка ПО, а как покупка сервиса — ежемесячного или ежегодного. Даже Microsoft Office все чаще поставляется как Office 365, то есть в рамках сервисного контракта на поставку программного обеспечения. Экспорт решений от Group-IB растет в арифметической прогрессии, и в нашем портфеле модель SaaS составляет около 50%", — приводит слова Сачкова пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В случае продаж SaaS анонсированные правительством льготы перестают быть применимыми, за исключением единичных игроков на российском рынке, считает он. "Этот вопрос нужно решать, причем компании готовы на аудиты и проверки своей деятельности, чтобы своевременно отсечь мошенников", — сказал Сачков.

Второй важнейшей проблемой развития IT-экспорта глава Group-IB считает устаревшую и громоздкую форму валютного контроля в России. "Сегодня очень сложно убедить американца купить русский софт. Но еще сложнее бывает объяснить, почему они должны проходить дополнительные круги ада. Когда зарубежный контрагент передает контракт в свой финансовый департамент, и тот начинает работать с валютным контролем России, то у них теряется все желание продолжать этот процесс. Потому что они сталкиваются с процессами, которые остались с 1980-х годов, с времен СССР", — рассказал он.

"Требуется огромное количество бумаг, в том числе и от покупателя. Причем в очень неудобной форме – сканы с печатями. Чтобы принять выручку в Сингапуре, у нас уходит 20 минут. В России – до 2 месяцев. Мы однажды в Австралии не могли провести экспортную сделку, потому что у них в принципе отсутствует понятие корпоративной печати, все заверяется электронными подписями. В результате большинство российских IT-компаний обходят проблему при помощи "фирм-прокладок", на которые принимают выручку. И это притом, что цифровые технологии как раз позволяют оптимальным способом соблюсти любой финансовый контроль", — добавил он.

Заявленные проблемы будут вынесены на обсуждение оперативной рабочей группы при президиуме правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России, отметили в пресс-службе.