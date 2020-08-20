МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Google восстановил работу своих сервисов для части пользователей, окончательного устранения сбоя ожидает в ближайшее время, сообщает компания. Пользователи Gmail из ряда стран сообщили о сбое в работе службы

Ранее в четверг пользователи из разных стран сообщали о сбоях различных сервисов Google – в частности, Gmail, Google Drive, Google Docs.

"Сервис уже восстановлен для некоторых пользователей, мы ожидаем восстановления для всех пользователей в ближайшем будущем", — говорится в сообщении интернет-компании на странице, где указывается информация о состоянии работы ее сервисов.