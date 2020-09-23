МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" подскочили на 4,45% — верхней планки, установленной до открытия торгов Московской биржей, и продолжают отыгрывать новости о покупке TCS Group Holding, бумаги которой коррекционно снижаются, следует из данных торгов Московской биржи.

К 10.10 мск акции "Яндекса" росли на 3,57% — 5075 рублей (уже подскакивали на 4,45% — до 5118 рублей), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижаются на 2,73%. При этом индекс Мосбиржи поднимается на 1,4%.

Ранее в среду Московская биржа сообщила, что повысила границу ценового коридора до 5 118 рублей и диапазона оценки рыночных рисков до 5 498,67 рубля акций компании "Яндекс".

После закрытия основной сессии на рынке акций Московской биржи во вторник TCS Group сообщила, что достигла принципиальной договоренности с "Яндексом" о его вхождении в капитал TCS, общая сумма сделки оценивается в 5,48 миллиардов долларов. "Яндекс" подтвердил, что ведет переговоры о возможной покупке 100% TCS Group.