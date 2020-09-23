МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Московская биржа перевела торги акциями "Яндекса" в режим дискретного аукциона из-за роста более чем на 20%, сообщила торговая площадка.

"В связи с превышением текущей цены обыкновенных акций Yandex N.V…. более чем на 20% в течение десяти минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня, торги указанными ценными бумагами на фондовом рынке ПАО Московская Биржа 23 сентября 2020 года c 12.13 мск в режиме основных торгов Т+ проводятся в виде дискретного аукциона", — говорится в сообщении.

Ранее в среду Московская биржа уже четырежды повышала границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков. Акции компании при этом обновили исторический максимум.

Акции "Яндекса" растут, продолжая отыгрывать новости о возможной сделке с TCS Group.

К 11.16 мск акции "Яндекса" росли на 6,27% — до 5207 рублей и уже подскакивали на 7,8%, до 5282 рублей – нового исторического максимума, при этом депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", теряют 3,68% своей стоимости. Индекс Мосбиржи растет на 2,3%.

Ранее в среду Московская биржа второй раз повысила границу ценового коридора — до 5310,6 рубля и диапазона оценки рыночных рисков до 5691,41 рубля акций компании "Яндекс".

TCS Group и "Яндекс" во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркнули, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности — группа должна будет пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстоит получить согласие акционеров на сделку.