МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple вручила главе компании Тиму Куку грант в виде ценных бумаг, что произошло впервые с 2011 года, следует из документов компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В документе отмечается, что грант состоит из деривативов на более чем 330 тысяч бумаг компании. По итогам торгов вторника акции Apple стоили 114,09 доллара. Исходя из этого, пакет можно грубо оценить почти в 38 миллионов долларов.

"Впервые почти за десятилетие мы награждаем Тима грантом акций, которые со временем перейдут во владение", — цитирует агентство Рейтер заявление совета директоров компании. Грант передан в знак признания его лидерских качеств и веры в будущее компании, отмечается в заявлении.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

По итогам прошлого квартала чистая прибыль компании поднялась на 12% в годовом выражении, до 11,253 миллиарда долларов. На этих новостях два месяца назад компания в очередной раз стала самой дорогой компанией в мире — её капитализация достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco. Эту позицию Apple удерживала до начала сентября, когда её рыночная капитализация опустилась ниже 2 триллионов долларов на общем падении котировок компаний высокотехнологического сектора.

Кук занимает свою должность с августа 2011 года, до этого исполнял обязанности операционного директора. Ранее работал в том числе в IBM в течение 12 лет. По подсчётам агентства Блумберг (индекс Bloomberg Billionaires Index, BBI), летом он стал миллиардером. По данным агентства на август, Кук в том числе владел 848 тысячами акций Apple (0,02% от общего числа бумаг) стоимостью около 375 миллионов долларов.