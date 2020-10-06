МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российские ИТ-компании предложили Минцифры устанавливать отечественную операционную систему на все персональные компьютеры, которые будут продаваться в стране. Как пишет РБК, такое предложение содержится в предварительном списке мер поддержки ИТ-отрасли, который ведомство готовит для курирующего отрасль вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Отмечается, что в списке учтены предложения участников рынка, ИТ-ассоциаций и экспертов отрасли. Всего представлено более ста предложений по 11 направлениям. В том числе:

информационная безопасность,



искусственный интеллект,



офисное программное обеспечение,

онлайн-кинотеатры,



компьютерные игры,



мессенджеры и др.



Как рассказал один из собеседников издания, в конечном варианте будет отобрано не больше 30 предложений.

Предустанавливать на все новые компьютеры отечественную ОС и офисные программы предлагается в связи с тем, что не все разработчики инженерного программного обеспечения на данный момент решают вопросы совместимости своих продуктов с отечественными системами и офисными пакетами.

По мнению авторов инициативы, введение такого требования положительно скажется на снижении зависимости от иностранного ПО.