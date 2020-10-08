МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В американском конгрессе представители Демократической партии обеспокоены злоупотреблением монопольным положением IT-гигантов. В частности, пишет CNBC, речь идет о Facebook (Марк Цукерберг), Amazon (Джефф Безос), Google (гендиректор Сундар Пичаи) и Apple (глава компании — Тим Кук).

В конгрессе считают, что эти компании злоупотребляют своим монопольным положением и собрались лишить правительство страны власти.

Ранее Демократическая партия проводила масштабное расследование в отношении этих компаний и сейчас в конгрессе призвали к разделению этих гигантов.

Как отмечается в докладе, выдержки из которого публикует CNBC, цифровые гиганты построили монополии наподобие тех, что были в США во времена нефтяной экономики и в тот период истории, когда на взлете были железные дороги.

Демократы намерены создать новый закон, который наложит запрет на владение платформами и одновременно продвигать на них свои продукты.

В частности, издание описывает ситуацию с покупкой компанией Facebook мессенджера Instagram в 2012 году. По мнению политиков, этой сделкой компания устранила конкурента, а не спасла перспективный стартап.

Относительно претензий к Amazon, то здесь конгрессмены говорят о том, что ритейлер занял главенствующее положение в онлайн-продажах и подмял под себя сторонних продавцов и поставщиков.

К Apple предъявлены обвинения в монополии на рынке мобильных приложений для iOS.

Google обвиняют в монополии в сфере поисковиков, а также на рекламном рынке.