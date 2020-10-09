КИЕВ, 9 окт — ПРАЙМ. Полиция Украины не будет ставить на учет украинских пользователей "Вконтакте", передает в пятницу агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в полиции.

Ранее разработчики соцсети на официальной странице для украинских пользователей сообщили, что улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему "ВКонтакте" теперь можно пользоваться без подключения VPN. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что все пользователи российских ресурсов, запрещенных на Украине, будут стоять на учете и в случае распространения российского контента у них будут проблемы с полицией. Также он заявил, что вопрос прекращения работы приложения "ВКонтакте" на Украине будет решен в ближайшее время. Сама компания заявляла, что категорически против планов учета украинских пользователей соцсети.

"Киберполиция этим не занимается. Это Данилов что-то напутал или его неправильно поняли", — цитирует собеседника агентство.

Также агентство со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщает, что СБУ обращалось к Google и Apple с просьбой удалить санкционную продукцию, в том числе и приложение "ВКонтакте", из своих онлайн-магазинов. По данным собеседника агентства, переговоры с американскими IT-гигантами еще продолжаются, и якобы даже есть "определенные подвижки" в решении этого вопроса со стороны Apple.

Власти Украины в мае 2017 года на три года запретили доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций еще на три года.