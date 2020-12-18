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Продукты Microsoft были заражены хакерами в США
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Продукты корпорации Microsoft были заражены при массовой хакерской атаке в США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее американские СМИ сообщали о том, что целый... ПРАЙМ, 18.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Продукты корпорации Microsoft были заражены при массовой хакерской атаке в США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее американские СМИ сообщали о том, что целый ряд министерств и ведомств США подверглись хакерской атаке.
По данным агентства, Microsoft был заражен в рамках серии кибератак, использовавших программное обеспечение фирмы SolarWinds. Как сообщили источники, в дальнейшем уже продукты Microsoft использовались для взлома других объектов.
Власти США считают, что основными целями недавней кибератаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, сообщает Politico. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.