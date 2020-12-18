МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Продукты корпорации Microsoft были заражены при массовой хакерской атаке в США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Microsoft обновит старые версии Windows против воли пользователей

Ранее американские СМИ сообщали о том, что целый ряд министерств и ведомств США подверглись хакерской атаке.

По данным агентства, Microsoft был заражен в рамках серии кибератак, использовавших программное обеспечение фирмы SolarWinds. Как сообщили источники, в дальнейшем уже продукты Microsoft использовались для взлома других объектов.

Власти США считают, что основными целями недавней кибератаки были правительственные учреждения. В числе пострадавших называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также госдепартамент. Кроме того, могли пострадать минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности, сообщает Politico. Атаку связывали с Россией, но подтверждений этому не приводилось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия здесь не при чем.