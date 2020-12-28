МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Самыми влиятельными представителями IT-отрасли в 2020 году стали главы Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), НП "Руссофт" и Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", говорится в исследовании Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) и аналитического департамента компании КРОС, которое есть в распоряжении РИА Новости. Правительство утвердило правила субсидирования IT-проектов

Топ-3 первых лиц отрасли возглавили глава РАЭК Сергей Плуготоренко, глава "Руссофт" Валентин Макаров и директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин.

"Интернет и, в широком смысле, IT-индустрия это единственная отрасль, у которой есть собственный представитель в высших эшелонах власти – интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Однако мы заметили, что коммуникации между бизнесом, властью и заинтересованными группами идут именно через ассоциации – прежде всего, "Руссофт" и РАЭК. Их лидеры, Сергей Плутораненко и Валентин Макаров, значительно опережают по уровню присутствия в медиа Дмитрия Мариничева, энергично реагировали на изменения ситуации вокруг отрасли в условиях пандемии и карантинных мероприятий", — прокомментировал соавтор исследования, директор по стратегическим разработкам КРОС Александр Шпунт.

В июне президент РФ Владимир Путин предложил первый пакет мер поддержки IT-отрасли. Он включает бессрочное снижение ставки налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с 20%, существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и снижение ставки страховых взносов бессрочно до 7,6% с 14%.

Однако некоторые участники рынка обратили внимание, что прописанные критерии для получения этих льгот лишают поддержки большинство компаний. В сентябре глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что планируется представить второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли.