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https://1prime.ru/itb/20201230/832717784.html
Обнаружена опасная уязвимость в Google-документах
ИТ-бизнес
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Исследователь безопасности под ником Sreeram KL рассказал об опасной уязвимости, обнаруженной в документах Google Docs. Своей находкой он поделился в своем блоге Geeky Cat... ПРАЙМ, 30.12.2020
google, новости, технологии, общество , ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Исследователь безопасности под ником Sreeram KL рассказал об опасной уязвимости, обнаруженной в документах Google Docs. Своей находкой он поделился в своем блоге Geeky Cat.
Эксперт объяснил, что брешь находилась в инструменте для обратной связи, благодаря которому пользователи имели возможность автоматически прикреплять скриншоты к отзывам и своим отчетам об ошибках. Хакер нашел уязвимость в том, как эти скриншоты отправлялись на серверы Google, поэтому он смог легко перехватывать изображения из конфиденциальных документов.
Sreeram KL сообщил о своей находке в Google, и разработчики оперативно исправили уязвимость. Более того, они выплатили исследователю безопасности 3,1 тысячи долларов (232 тысячи рублей) в качестве вознаграждения.