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Путин пока не намерен "сворачивать" зарубежные интернет-сервисы
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Россия не будет "сворачивать" зарубежные интернет-сервисы до тех пор, пока у нее не будет своих альтернатив, также она будет исходить только из конкретных ситуаций, заявил... ПРАЙМ, 14.02.2021
новости, технологии, общество , ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия не будет "сворачивать" зарубежные интернет-сервисы до тех пор, пока у нее не будет своих альтернатив, также она будет исходить только из конкретных ситуаций, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".
"Мы не будем ничего сворачивать до тех пор, пока у нас не будет своего. И сворачивать, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций", — сказал Путин.
По его словам, "когда наши уважаемые коллеги увидят, что есть альтернатива, что они не занимают монопольного положения на этом рынке, они и вести себя будут по-другому".