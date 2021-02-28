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Эксперт предупредил россиян об опасности в Clubhouse
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Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки (SCIP) Евгений Ющук предупредил россиян о вероятности мошенничества в социальной сети Clubhouse. В интервью радио... ПРАЙМ, 28.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки (SCIP) Евгений Ющук предупредил россиян о вероятности мошенничества в социальной сети Clubhouse.
В интервью радио Sputnik cпециалист напомнил, что попасть в соцсеть можно по приглашению от человека, который уже получил туда доступ.
По его словам, такой подход зачастую становится основой для мошеннических действий.
"Прежде всего жулики будут просто зарабатывать деньги на фальшивых приглашениях", — считает Евгений Ющук. По его словам, отличить поддельное приглашение от настоящего можно, по адресанту приглашения.
Эксперт также полагает, что всплеск интереса к Clubhouse может объясняться PR-кампанией, запущенной самой сетью.
"Это все равно, что приехать на какой-нибудь конгресс и потом выпить кофе за одним столиком с известными людьми", — пояснил специалист.