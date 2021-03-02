МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Необходима разработка мер, которые понудят зарубежных IT-гигантов выполнять требования Роскомнадзора и законы РФ, в частности не исключено требование к ним зарегистрировать свои представительства в России и платить налоги в российский бюджет, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Путин назвал деятельность иностранных IT-компаний вызовом для России

"Речь идет не об ужесточении, а об урегулировании. Многие вопросы просто юридически не урегулированы. Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые интернет-компании не посмеют не выполнять наши законы. Это были такие законы-предупреждения, я бы сказала. Но мы ошиблись, они игнорируют наше законодательство. Теперь мы должны разработать такие меры, которые бы заставили их безусловно выполнять требования Роскомнадзора", — сказала она.

Отвечая на вопрос, стоит ли обязать для этого западные соцсети и крупные IT-компании зарегистрировать в России свои представительства и платить налоги в российский бюджет, Матвиенко заявила: "В том числе, конечно".

Она подчеркнула, что зарубежные IT-платформы и интернет-гиганты "зарабатывают на России огромные деньги и не платят у нас налоги". "Я знаю, что Франция пыталась решить эту проблему, которая стала всеобщей, которая требует неких единых налоговых правил, ведь они зарабатывают немыслимые объемы денег в каждой стране присутствия", — сказала спикер Совфеда.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 марта в 11.00 мск.