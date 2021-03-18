МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Двадцать российских компаний недовольны отсутствием конкуренции и выступают за установление равных возможностей в онлайн-поиске, они подписали соответствующее открытое письмо, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Среди подписантов — "Авито", "Дром", "Кассир.ру", "Туту.ру", "Циан", IVI, 2ГИС, Profi.ru, YouDo.com и другие. "Яндекс" вновь стал самой дорогой интернет-компанией России

"В современной цифровой экономике потребитель сталкивается с большим разнообразием товаров и услуг и конкуренцией их поставщиков. Выбор такого поставщика — интернет-магазина или сервиса — большинство пользователей осуществляет с помощью поисковых систем. Если все поставщики товаров и услуг находятся в равных условиях, то потребитель имеет возможность найти оптимальное по цене и качеству предложение", — говорится в письме.

"Именно этот принцип равенства условий, по мнению ФАС, пытается нарушить компания "Яндекс". Она контролирует поисковую систему и в многих категориях товаров и услуг предоставляет собственным сервисам преимущества перед конкурентами", — отмечается в документе.

То есть, указывают они, потребитель видит в первую очередь сервис "Яндекс".

НУЖНА ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

В феврале ФАС России выдала предупреждение компании за создание дискриминационных условий в поисковой системе. "Яндекс" должен в месячный срок предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. Сам поисковик заявлял, что не согласен с ФАС, утверждая, что часть требований ведомства уже реализована в поиске, а исполнение всех — ухудшит качество поиска. Предписание службы несправедливо, так как оно направлено только на одного игрока, при этом поисковая доля "Яндекса" — например, на iOS — меньше 50%, говорила компания.

"Участники интернет-отрасли уверены, что честная конкуренция — важнейший элемент экономического развития общества и государства. Благодаря конкуренции в России сформировался развитый рынок интернет-сервисов, а его ежегодный интенсивный рост доказывает востребованность и доверие к нему со стороны потребителей", — говорится в письме онлайн-сервисов.

"Мы полагаем, что злоупотребление доминирующим положением недопустимо и что пользователи поисковых систем имеют полное право получать объективную информацию обо всем многообразии товаров и услуг – в том числе, с помощью инструментов, равнодоступных всем участникам рынка. Мы убеждены, что интересы и потребителей, и бизнеса, и государства в этом вопросе совпадают", — считают подписанты.

По их мнению, результатом предупреждения, вынесенного ФАС России, должно стать "установление равных возможностей для честной конкуренции в онлайн-поиске".

"Призываем компанию "Яндекс" выполнить предъявленные ФАС требования, а государственные органы и деловое сообщество — проконтролировать их выполнение", — говорится в письме.

В самом поисковике настаивали, что никакой его сервис или другой компании не имеет никаких приоритетов, показ основан на конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя.

ИЗМЕНЕНИЙ ПОКА НЕ ВИДЯТ

Между тем исполнительный директор IT-коалиции, объединяющей ряд цифровых компаний, включая "Авито", "Дром", "Туту.ру", "Циан", IVI, Profi.ru, Zoon.ru, 2ГИС, Игорь Наймушин отмечает, что за прошедшее с выдачи предписания время ничего не поменялось.

"До сих пор никаких необходимых изменений в результатах поисковой выдачи мы не видим. "Колдунщики" – основной инструмент дискриминации в сети – всё так же "работают" только на "Яндекс". Равного доступа к ним как не было, так и нет", — сказал он.

"Многие интернет-компании и эксперты поддержали решение ФАС, признали в действиях IT-монополиста угрозу нашему общему будущему и требуют от государства защитить конкуренцию в цифровой экономике. Мировые IT-гиганты уже скорректировали свои действия после подобных решений регуляторов, и "Яндекс" должен выполнить требование ФАС в полном объеме", – отметил Наймушин.