МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Рынок интернет-пиратства России по итогам прошлого года составил 59 миллионов долларов, что на 7% ниже показателей 2019 года, говорится в отчете международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак. "Сбер" рассказал о росте интернет-трат россиян на триллион рублей

"Group-IB в шестой раз оценила рынок интернет-пиратства в России в 2020 году, он составил 59 миллионов долларов, что на 7% ниже показателей 2019 года — тогда он находился на отметке в 63,5 миллиона долларов", — говорится в отчете.

Впервые специалисты направления Group-IB Anti-Piracy оценили объем российского рынка видео-пиратства в интернете в 2015 году: тогда он составил 32 миллиона долларов. В 2016 году он вырос практически вдвое, до 62 миллионов, в 2017 году — до 85 миллионов, в 2018 году — до 87 миллионов долларов (рост на 2,3%). Однако в 2019 году впервые произошел резкий обвал: заработок интернет-пиратов за год сократился на 27%.

Главным источником для пиратских онлайн-кинотеатров по-прежнему остается поисковик "Яндекс", на него приходится в среднем до 90% объёма информации. Оставшиеся 10% обеспечивают другие поисковики (на Google приходится до 2%), соцсети, мессенджеры, надстройки в браузерах и прямые переходы.

Помимо этого, тенденция ускорения индексирования новых ссылок поисковым ботом "Яндекса" и методы автоматизации, которые используют пираты, могут нивелировать эффект удаления из поисковой выдачи без применения систем высокочастотного мониторинга, считают в Group-IB.

Вместе с тем, количество запросов в популярных поисковых системах на просмотр бесплатных фильмов и сериалов по итогам года выросло на 12% и составило 11,8 миллиарда. "Апрель 2020 года и вовсе поставил абсолютный исторический рекорд по числу намерений бесплатно посмотреть пиратские фильмы — 1,4 миллиарда. Из-за большого наплыва зрителей серверы пиратов даже не выдерживали нагрузок", — указывают эксперты компании.