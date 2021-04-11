МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Американская компания Microsoft рассматривает возможность приобретения транснациональной корпорации Nuance Communications за 16 миллиардов долларов, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. Продукты Microsoft были заражены хакерами в США

По словам источников, о заключении сделки может быть объявлено уже на этой неделе. Отмечается, что руководство обеих компаний настроено крайне серьезно к заключению соглашения.

Компания Nuance Communications, чья штаб-квартира находится в городе Берлингтон в штате Массачусетс, является производителем программного обеспечения и оборудования. Корпорация занимается разработкой приложений, которые работают с голосовыми данными и изображениями. Технологии компании использовались в разработке виртуального помощника Siri для компании Apple.

Однако, в последние годы доходы компании начали стремительно падать, что делает предложение Microsoft актуальным для руководства Nuance Communications.

С другой стороны, приобретение Nuance Communications позволит корпорации Microsoft расширить клиентскую базу в таких сферах, как здравоохранение, финансовые услуги и телекоммуникации. Отмечается, что в последние годы корпорация активно скупала компании для расширения и роста бизнеса.

В 2016 году Microsoft приобрела права на социальную сеть LinkedIn за 26 миллиардов долларов. Два года спустя корпорация купила веб-сервис GitHub за 7,5 миллиардов долларов, а шесть месяцев назад приобрела компанию ZeniMax, которая занимается разработкой компьютерных игр, за 7,5 миллиардов долларов.

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