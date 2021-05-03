МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Нежелательные сообщения рассылаются по электронной почте, SMS, в соцсетях и мессенджерах, cпамеры также активно звонят по телефону, спам занимает значительную долю в рассылках сообщений и иногда чреват большим ущербом для людей — как защититься от нежелательной информации, РИА Новости рассказали эксперты. Сотовые операторы рассказали о борьбе со спам-звонками

Днем рождения спама считается 3 мая. Именно в этот день в 1978 году был зарегистрирован первый случай отправки нежелательного рекламного сообщения. Спустя сорок лет реклама стала настоящим бедствием пользователей электронных почтовых ящиков.

В этот же день в 2004 году интернет-червь Sasser поразил сотни тысяч компьютеров по всему миру. Эксперты отмечают, что число рассылок спама от года к году незначительно меняется, но их достаточно много. Доля спама в сообщениях — около половины. Заключенные московских СИЗО стали меньше атаковать клиентов Сбербанка

Неприятность спама — не только в его назойливости. В таких электронных письмах могут быть ссылки на сайты, которые "похищают" данные пользователей, или вредоносные вложения для заражения электронных устройств, рассказывает замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова.

Снизить число писем с вредоносными программами невозможно, говорит генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин.

Но пользователи могут обезопасить себя, не открывая опасные файлы, которые отправленные с незнакомых адресов. Также необходимо пользоваться надежными почтовыми сервисами, которые фильтруют такую информацию, добавил эксперт. Эксперт рассказал, что упрощает мошенникам доступ в онлайн-банк

Спам-звонок, по словам Бариновой, обычно нацелен или на массовое информирование, или это звонок мошенников, которые звонят от имени сотрудников банков и вымогают данные у клиентов банков для хищения денег.

Эксперты, кроме рекомендаций не открывать ссылки и файлы в письмах с неизвестных адресов, настаивают на необходимости установить спам-фильтры в почте.

"Рекомендуем использовать несколько почтовых адресов для разных целей, например, для рабочей и личной переписки, регистрации на различных ресурсах", — также говорит старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова.

Она призвала обращать внимание на флажки, установленные по умолчанию на сайтах при указании электронного адреса или в личных кабинетах.

Подписка на рассылки и уведомления или согласие на передачу электронного адреса в третьи руки без ведома пользователя однозначно приведет к увеличению доли спама.

Для снижения числа спам-звонков нужно пользоваться определителями номера, также сотовые операторы, некоторые банки и отраслевые компании предлагают сервис их блокировки, указала Баринова.

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