МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Светлана Демяшкевич назначена финансовым директором "Яндекса", вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук переходит на должность операционного директора, говорится в сообщении компании.

Демяшкевич и Марчук будут напрямую подчиняться управляющему директору группы компаний "Яндекса" Тиграну Худавердяну. Ранее Демяшкевич занимала пост финансового директора X5 Retail Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". В конце апреля ритейлер сообщил о том, что Демяшкевич покидает компанию.

"Я рад, что с нами будет работать такой сильный профессионал, как Светлана. Её стратегическое мышление и большой опыт руководства в финансовой сфере очень пригодятся "Яндексу", чтобы поддерживать высокую эффективность бизнеса и сохранять дисциплинированный подход к инвестициям", — прокомментировал назначение Худавердян.

"Вадим сконцентрируется на приоритетных стратегических направлениях, среди которых увеличение ценности кросс-платформенных продуктов для пользователей, а также будет заниматься развитием новых вертикалей, в частности финтеха", — добавил он. Мошенники под видом Маска украли свыше двух миллионов долларов

Вице-президентом по корпоративному развитию "Яндекса" станет Павел Власов, ранее возглавлявший корпоративный департамент Avito. Его руководителем будет Вадим Марчук. Новые назначения вступят в силу 1 июня 2021 года. Экс-финансовый и операционный директор "Яндекса" Грег Абовский с 30 апреля покинул компанию.

Демяшкевич имеет более чем двадцатилетний опыт в сфере финансового менеджмента и консалтинга, преимущественно в потребительском и банковском секторах. До "Яндекса" Светлана четыре года работала главным финансовым директором X5 Retail Group. Марчук имеет более чем пятнадцатилетний опыт работы в инвестиционно-банковской сфере. Он присоединился к команде "Яндекса" в октябре 2016 года и в своей работе тесно взаимодействовал с советом директоров и топ-менеджментом "Яндекса".