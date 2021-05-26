МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Тиктокер, гейм-дизайнер и художник-аквагример – самые необычные вакансии, которые предлагают подросткам работодатели, рассказали РИА Новости в пресс-офисе HeadHunter. Российских водителей предупредили о новом виде мошенничества

Аналитики компании проанализировали около 800 вакансий, доступных для школьников в данный момент, чтобы найти самые необычные, куда может устроиться подросток. В частности, в Санкт-Петербурге тиктокеру предлагают от 5 тысяч рублей на руки, а в Волгограде тестировщику программного обеспечения готовы платить до 22 тысяч.

Зарплата несовершеннолетнего гейм-дизайнера в Москве может составлять от 20 до 80 тысяч рублей на руки, художник-аквагример в Новосибирске может рассчитывать на зарплату от 15 до 30 тысяч рублей. Сценарист детских праздников в Санкт-Петербурге ищется на удаленную работу с зарплатой от 15 до 20 тысяч рублей.

Как пояснила РИА Новости руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая, для позиций, на которые готовы нанимать подростков, не нужен опыт работы и нет строгих требований к навыкам соискателя. Чаще всего кандидатов 14+ готовы нанимать в качестве рабочего персонала: например, для расклейки объявлений. Также много предложений для подростков в маркетинге, телекоммуникациях, ИТ.

В числе самых распространенных вакансий эксперт назвала промоутера, оператора колл-центра и курьера. Также работодатели ищут практикантов или начинающих специалистов по продвижению товаров в интернете. Зарплата для таких вакансий чаще находится в диапазоне от 10 до 30 тысяч рублей.

Большинство вакансий предполагает гибкий график или работу по сменам, отметила Святицкая. Подростки могут рассчитывать на сдельную оплату, а некоторые компании готовы предложить соискателям 14+ оплачиваемую стажировку, а также обучить кандидата за свой счет и компенсировать расходы на проезд на общественном транспорте. Однако слишком заманчивые предложения должны насторожить — такие вакансии часто публикуют мошенники, добавила эксперт.