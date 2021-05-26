МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Японский производитель электроники Sony Group планирует выделить около 2 триллионов иен (18 миллиардов долларов) в течение следующих трех лет на развитие индустрии развлечений и сенсорных устройств, говорится в пресс-релизе компании.

"За счет инвестиций в сферу игровых IP, группового сотрудничества внутри компании и инвестиций в социальные сети и мобильные устройства у нас есть возможность продолжить расширение нашего сообщества", — приводятся в пресс-релизе слова президента и гендиректора Sony Interactive Entertainment Джима Райана (Jim Ryan). В США заставят Amazon в суде отвечать за повышение цен

Данные инвестиции Sony планирует выделить до марта 2024 года, чтобы увеличить число пользователей до 1 миллиарда со 160 миллионов. Компания нацелена на развитие игровой, музыкальной и кинематографической деятельности, а также на усиление своих мобильных и социальных сервисов.

Sony — японская многопрофильная корпорация, основанная в 1946 году. Специализируется на выпуске электроники, владеет звукозаписывающими студиями и киностудиями, оказывает финансовые услуги.