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Sony инвестирует $18 миллиардов в развитие технологий
ИТ-бизнес
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Японский производитель электроники Sony Group планирует выделить около 2 триллионов иен (18 миллиардов долларов) в течение следующих трех лет на развитие индустрии развлечений и... ПРАЙМ, 26.05.2021
sony, новости, технологии, ит-бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Японский производитель электроники Sony Group планирует выделить около 2 триллионов иен (18 миллиардов долларов) в течение следующих трех лет на развитие индустрии развлечений и сенсорных устройств, говорится в пресс-релизе компании.
"За счет инвестиций в сферу игровых IP, группового сотрудничества внутри компании и инвестиций в социальные сети и мобильные устройства у нас есть возможность продолжить расширение нашего сообщества", — приводятся в пресс-релизе слова президента и гендиректора Sony Interactive Entertainment Джима Райана (Jim Ryan).
Данные инвестиции Sony планирует выделить до марта 2024 года, чтобы увеличить число пользователей до 1 миллиарда со 160 миллионов. Компания нацелена на развитие игровой, музыкальной и кинематографической деятельности, а также на усиление своих мобильных и социальных сервисов.
Sony — японская многопрофильная корпорация, основанная в 1946 году. Специализируется на выпуске электроники, владеет звукозаписывающими студиями и киностудиями, оказывает финансовые услуги.