МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. WhatsApp не менял объем передававшихся персональных данных пользователей, мессенджер лишь уточнил соглашение, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

"Уже с 2014 года все дали согласие на обработку и передачу своих персональных данных в другие сервисы, которые принадлежат этой компании… Все, что произошло в конце прошлого года, — просто уточнено соглашение. Не изменился объем данных передававшихся. Хотите — пользуйтесь, хотите — нет, ваше дело. Должна быть конкуренция ", — рассказал Липов журналистам. Эксперты назвали приложения, которые сильнее всего разряжают смартфон

При этом глава ведомства напомнил, что в России есть и отечественные аналоги WhatsApp.

С 15 мая вступили в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. В материнскую компанию Facebook будут передаваться регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, в том числе взаимодействии с другими сервисами компании, информация о мобильных устройствах, IP-адрес.

У тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, аккаунт сразу удален не будет, но такие пользователи смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления, а чтение и отправка сообщений станут недоступны.