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Microsoft представит новую версию Windows
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Американский IT-гигант Microsoft Corp. представит 24 июня новую версию программного обеспечения Windows, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на генерального директора компании... ПРАЙМ, 03.06.2021
windows, microsoft, новости, технологии, ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 3 июня — ПРАЙМ. Американский IT-гигант Microsoft Corp. представит 24 июня новую версию программного обеспечения Windows, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на генерального директора компании Сатью Наделлу.
По словам Наделлы, новое ПО включает в себя обновленный дизайн операционной системы, расширенные возможности для создателей и разработчиков программ, предоставляемые через магазин Windows store, и другие изменения.
Отмечается, что новая версия операционной системы от Microsoft будет сначала доступна для группы тестеров Windows Insiders. Официальный выход новой версии Windows намечен на осень 2021 года.
Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.