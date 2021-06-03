ВАШИНГТОН, 3 июня — ПРАЙМ. Американский IT-гигант Microsoft Corp. представит 24 июня новую версию программного обеспечения Windows, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на генерального директора компании Сатью Наделлу. В Минцифры рассказали о льготах для интернет-компаний

По словам Наделлы, новое ПО включает в себя обновленный дизайн операционной системы, расширенные возможности для создателей и разработчиков программ, предоставляемые через магазин Windows store, и другие изменения.

Отмечается, что новая версия операционной системы от Microsoft будет сначала доступна для группы тестеров Windows Insiders. Официальный выход новой версии Windows намечен на осень 2021 года. Пандемия возродила интерес россиян к дачам и огородам

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.