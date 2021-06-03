МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Главный радиочастотный центр, являющийся подразделением Роскомнадзора, выступил с инициативой регулирования рынка игровых платформ, пишет "Коммерсант". Эксперт рассказал, кто лучше вас знает, сколько денег на вашей карте

В исследовании Научно-технического центра ФГУП ГРЧЦ от 28 мая эксперты отмечают наличие правовой неопределенности в области гейминга в России, поэтому "необходимо искать механизмы для ее регулирования".

Игровые площадки необходимо обязать хранить данные пользователей, считают специалисты ФГУП ГРЧЦ.

В соответствии с "пакетом Яровой" в России такие требования уже выполняют организаторы распространения информации и операторы связи.

Исследование ФГУП ГРЧЦ упоминает, что некоторые игры, например, Fortnite и Among Us стали похожи на социальные сети.

Такие факторы порождают "возможное негативное влияние на развитие личности, а также риск использования игрового пространства в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма", — считают в ФГУП ГРЧЦ.

Представители Роскомнадзора рассказали, что ряд идей ГРЧЦ требует "широкого обсуждения законодателей, правоприменителей и отрасли".