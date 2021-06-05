МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Сотрудники американской Apple выступили против нового правила, которое обяжет их работать из офиса не менее трех дней в неделю, пишет The Verge со ссылкой на письмо работников на имя главы корпорации Тима Кука.

В частности, говорится в документе, служащих не устраивает политика Apple по отношению организации рабочего процесса. Это уже вынудило часть сотрудников написать заявление на увольнение.

"Многие из нас чувствуют, что должны выбирать между нашими семьями, нашим благополучием и возможностью выполнять нашу лучшую работу и быть частью команды Apple. Это решение никто из нас не принимает легкомысленно, и многие предпочли бы не принимать его", — отмечается в письме.

Сотрудники в своем обращении отметили, что в 2020 году им удалось успешно работать. В том числе, благодаря возможности работать вне офиса и избежать трудностей, связанных с ежедневными поездками на работу.

В письме они обратили внимание Кука на разницу во взглядах топ-менеджмента и персонала компании на удаленную работу. "Сообщения о том, что "многие из нас хотят лично встретиться с коллегами в офисе", <…> кажутся пренебрежительными и обесценивающими. Многие из нас уже сейчас чувствуют лучшую связь со своими коллегами, чем когда-либо", — отметили в письме.

Ранее на этой неделе Кук написал сотрудникам корпорации, что в год пандемии компании "не хватало чего-то существенного — друг друга". Большинство служащих Apple получили предложение работать из офиса три дня в неделю (понедельник, вторник и четверг), а два — среду и пятницу — из дома.