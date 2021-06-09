МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сбой в работе соцсети произошел примерно в 17.05 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США и Канады, а также Великобритании и Германии.

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты (53%) и авторизацией (32%), 13% пользователей столкнулись с проблемами в работе функции Stories.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.