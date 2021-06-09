ВАШИНГТОН, 9 июн — ПРАЙМ. Белый дом отменил указ бывшего президента США Дональда Трампа, направленный на запрет использования приложений TikTok и WeChat.

Новый исполнительный указ отменяет также указ Трампа по другим приложениям и программным обеспечениям, которые были разработаны в Китае или контролируются китайской стороной. Пользователи Instagram жалуются на сбои в работе сервиса

"Отменены следующие указы: указ 13942 от 6 августа 2020 г. ("Об устранении угрозы, создаваемой TikTok…"); указ 13943 от 6 августа 2020 г. ("Об устранении угрозы, создаваемой WeChat…"); и указ 13971 от 5 января 2021 г. ("Об устранении угрозы, создаваемой приложениями и другими ПО, разработанным или контролируемым китайскими компаниями")", — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Белого дома.

Администрация действующего главы США Джо Байдена намерена провести собственную проверку приложений, разработанных и контролируемых "иностранными противниками", в том числе КНР, которые, по мнению американских властей, представляют угрозу для нацбезопасности, иностранной политики и экономики США.

"На основании этой оценки министр торговли должна принять соответствующие меры", — отмечается в тексте.

Администрация Трампа обвиняла TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицала. Трамп в августе прошлого года подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором давал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. Этот срок несколько раз продлевался. Суды в США неоднократно блокировали запрет властей США на работу TikTok в стране.