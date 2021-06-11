МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Число кибератак в мире в первом квартале 2021 года увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чаще всего злоумышленники пользуются программами-вымогателями, говорится в исследовании компании Positive Technologies, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Бундестаг отклонил проект "Зеленых" об отказе от "Северного потока-2"

"Количество атак увеличилось на 17% в сравнении с первым кварталом 2020 года, а относительно четвертого квартала 2020 года прирост составил 1,2%. Целенаправленными были 77% атак. Инциденты с частными лицами составили 12% от числа всех инцидентов", — сообщает компания, которая занимается кибербезопасностью.

Как говорится в исследовании, чаще всего злоумышленники в первые три месяца года атаковали госучреждения, промышленность и организации в сфере науки и образования. Самым используемым инструментом для проведения кибератак по-прежнему остаются программы-вымогатели.

"Их доля среди прочего ВПО (вредоносного программного обеспечения – ред.), применяемого в атаках на организации, увеличилась на семь процентных пунктов в сравнении с четвертым кварталом 2020 года и составляет 63%. Эксперты также отметили появление новых шифровальщиков, например Cring, Humble и Vovalex", — добавляет компания. Почти половина жителей Украины жалуется на нехватку денег

Злоумышленники также продолжают увеличивать сумму выкупа за украденные данные и "изобретают новые тактики вымогательства". Например, как отмечается в исследовании, если компании отказываются платить выкуп, преступники угрожают сообщить о факте атаки и об украденных данных ее клиентам.

Кроме того, в первом квартале текущего года, как указывается в исследовании, "окончательно укрепилась тенденция среди злоумышленников на намеренную заточку своих вредоносов под атаки на виртуальную инфраструктуру". Эксперты связывают это с глобальным процессом переноса IT-инфраструктуры компаний в виртуальную среду.