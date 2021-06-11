МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Печать еды на 3D-принтере станет массовой среди россиян уже через 5-7 лет, а сами принтеры будут примерно такими же доступными, как пылесосы, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Начались пусконаладочные работы по заполнению "Северного потока-2"

Печать съедобных продуктов на 3D-принтере уже реальность, однако, по словам эксперта, пока она используется в небольших масштабах — например, для декорации тортов. Песков уверен: чтобы технология стала более массовой, ей надо "объединить усилия" с другим набирающим обороты трендом — производством растительного мяса.

"Стадия ещё пока очень ранняя, но я думаю, что ещё 5-7 лет нужно на поиск решений, которые мы захотим поставить к себе на кухню… Это точно будут массовые дешёвые устройства, примерно как пылесосы", — сказал Песков агентству на полях конференции "Будущее человечества и будущее "зеленой энергетики": вместе или против".

Ингредиенты тоже не будут дорогими, заверил он. Кроме того, 3D-печать еды поможет существенно снизить углеродный след, поскольку для производства продуктов будут использоваться растительные компоненты. СМИ: "Яндекс" ведет переговоры о покупке сети "Азбука вкуса"

Проект по разработке такого принтера входит в дорожную карту рынка FoodNet НТИ. FoodNet – рынок новых технологий, продуктов и услуг в области производства и потребления продуктов "от микроба до тарелки", который может повысить качество жизни людей и простимулировать рост национальной экономики. Планируется, что FoodNet станет международным рынком, на котором российские компании смогут продавать инновационные продукты и оказывать услуги по всему миру. По оценкам экспертов НТИ, к 2035 году размер рынка FoodNet составит 3,5 триллиона долларов.

Согласно дорожной карте НТИ, к 2028 году россияне смогут самостоятельно производить себе еду на 3D-принтере. Разработки в этой сфере уже ведутся. Одна из них предполагает, что на домашнем устройстве можно будет напечатать мясо из растительного белка или из предварительно культивированных клеток мяса. В промышленных масштабах о планах выпускать напечатанные на 3D-принтере продукты уже заявляла компания KFC, — она намерена производить таким образом куриные наггетсы.