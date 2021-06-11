МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Компания Microsoft не подтверждает сообщения о том, что в ближайшее время штат сотрудников его российского офиса сократится, заявил РИА Новости официальный представитель корпорации в России.

В пятницу в СМИ появилась информация о том, что в последние несколько лет штат Microsoft в России значительно сократился и в ближайшее время число сотрудников уменьшится еще на 10–15%.

"Информация не соответствует действительности, сокращения не подтверждаем", — сообщил официальный представитель компании.

По его словам, "сейчас в компании в России работает около 500 человек, компания сохраняет объем присутствия в российских офисах".

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.