ТОКИО, 13 июн — ПРАЙМ. Правительство Японии намерено изучить деятельность американских компаний Apple и Google на предмет нарушения антимонопольного законодательства, пишет газета "Никкэй". Цены на золото выросли по итогам второй сессии подряд

По данным неназванных источников издания, в июне будет созвана правительственная комиссия, которая намерена собрать мнения, в частности, руководителей японских производителей смартфонов относительно их взаимодействия с американскими компаниями. В настоящее время доля операционных систем Apple iOS и Google Android на японском рынке составляет около 90%.

В том случае, если комиссия выявит какие-либо подозрительные действия, это может привести к ужесточению антимонопольного законодательства в стране.

Еврокомиссия в июне прошлого года начала антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушают ли нормы конкуренции ЕС правила Apple для разработчиков приложений о распространении своих продуктов через App Store.

Расследование касалось, в частности, обязательного использования собственной системы покупок Apple внутри приложений и ограничений, которые не позволяют разработчикам информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных более дешевых возможностях покупки вне приложений в Apple. Биткоин дорожает почти на 10%

Расследование было начато после отдельных жалоб от Spotify и дистрибьюторов электронных и аудиокниг о влиянии правил App Store на конкуренцию в потоковой передаче музыки и распространении таких книг.

По предварительному мнению Еврокомиссии, Apple препятствует свободной конкуренции на рынке Евросоюза в области музыкальных приложений.