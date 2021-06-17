МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Роскомнадзор ввел ограничения на использование сервисов VyprVPN и Opera VPN с 17 июня. Они не коснутся российских компаний, использующих VPN в непрерывных технологических процессах, сообщило ведомство.

"В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN", — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Как указывает ведомство, эти VPN-сервисы отнесены к угрозам в соответствии с постановлением правительства РФ.

"Ограничения не затронут российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах", — отмечает Роскомнадзор.