МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Компания Opera после решения Роскомнадзора об ограничении использования сервиса Opera VPN заявила, что приостанавливает поддержку сервисов VPN в своих браузерах в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Роскомнадзор запретил использование ряда VPN-сервисов

"Мы решили приостановить поддержку сервисов VPN в наших браузерах на территории Российской Федерации в той форме, в которой она оказывалась ранее", — заявили в компании.

В Opera отметили, что этот предупредительный шаг позволит ей "и впредь оставаться приверженной конфиденциальности и безопасности" пользователей.

Роскомнадзор сообщил ранее в четверг, что ввел ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN с 17 июня "в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту". Как уточняло ведомство, ограничения не коснутся российских компаний, использующих VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.