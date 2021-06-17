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https://1prime.ru/itb/20210617/833963481.html
Opera приостановила поддержку VPN в российских браузерах
ИТ-бизнес
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Компания Opera после решения Роскомнадзора об ограничении использования сервиса Opera VPN заявила, что приостанавливает поддержку сервисов VPN в своих браузерах в России, сообщили... ПРАЙМ, 17.06.2021
регулирование интернета, vpn, новости, технологии, ит-бизнес
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Компания Opera после решения Роскомнадзора об ограничении использования сервиса Opera VPN заявила, что приостанавливает поддержку сервисов VPN в своих браузерах в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы решили приостановить поддержку сервисов VPN в наших браузерах на территории Российской Федерации в той форме, в которой она оказывалась ранее", — заявили в компании.
В Opera отметили, что этот предупредительный шаг позволит ей "и впредь оставаться приверженной конфиденциальности и безопасности" пользователей.
Роскомнадзор сообщил ранее в четверг, что ввел ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN с 17 июня "в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту". Как уточняло ведомство, ограничения не коснутся российских компаний, использующих VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.