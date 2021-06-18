2021-06-18T16:27:40+03:00
2021-06-18T16:27:40+03:00
2021-06-18T16:27:40+03:00
2021
https://1prime.ru/itb/20210618/833970705.html
Google упростит поиск потерянных смартфонов
ИТ-бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Android появится функция отслеживания и поиска потерянных устройств, сообщили РИА Новости. Косвенный признак скорого появления такой возможности нашли энтузиасты форума... ПРАЙМ, 18.06.2021
google, смартфоны, it-сектор, диджитал, новости, технологии, ит-бизнес
https://1prime.ru/images/83312/45/833124547.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83312/45/833124547.jpg
https://1prime.ru/images/83312/45/833124546.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83312/45/833124546.jpg
https://1prime.ru/images/83312/45/833124534.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83312/45/833124534.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210609/833892075.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. В Android появится функция отслеживания и поиска потерянных устройств, сообщили РИА Новости. Косвенный признак скорого появления такой возможности нашли энтузиасты форума Xda-developers.
Они обнаружили упоминание о разрешении на определение геолокации смартфона и устройств других людей в последней бета-версии Google Play Services. Пользователь сам принимает решение о включении функции.
Возможно, Google будет использовать каждое устройство на базе Android для поиска потерянных или украденных телефонов без подключения к интернету. Отмечается, что похожая возможность давно есть на гаджетах марки Apple.
О сроках запуска функции OS Android пока не сообщает. Возможно, ее представят вместе с 12-й версией операционной системы осенью 2021 года.
Читайте также:
Opera приостановила поддержку VPN в российских браузерах