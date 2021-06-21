МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Специалисты страховой компании "Согласие" отметили рост спроса на страхование от кибермошенничества среди юридических и физических лиц с начала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и ожидают, что объем рынка по страхованию киберрисков в 2023-2025 годах может потенциально возрасти до 10 миллиардов рублей страховой премии в год. Эксперт оценил оборот торгов углеродными единицами в России к 2030 году

"По данным Центробанка количество кибератак на россиян в 2020 году возросло на 88% по сравнению с 2019 годом. На корпоративном рынке ситуация с началом 2021 года также не улучшилась", – отмечает заместитель начальника управления страхования кредитных, финансовых и предпринимательских рисков "Согласия" Виталий Ус.

По оценкам экспертов страховой компании, объем рынка по страхованию киберрисков потенциально может возрасти до 10 миллиардов рублей страховой премии в год в 2023-2025 годах. "Достичь таких показателей вероятно при условии роста объема возможной ответственности организаций и предприятий за последствия киберинцидентов, включая штрафы за утерю персональных данных, сбои в предоставлении информации, оказании услуг", – сказал Ус.

По его словам, обычных граждан кибермошенники атакуют по телефону, под тем или иным предлогом вынуждая сообщить информацию о банковских картах и счетах, совершить перевод денежных средств третьим лицам. "Такой вид мошенничества называется "вишинг". Злоумышленники, используя телефонную коммуникацию и играя роль сотрудника банка, например, под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определённых действий со своим карточным счетом", – говорит эксперт. Эксперты предсказали рост рублю на следующей неделе

Среди самых распространенных страховых случаев у юрлиц – кибервымогательства, хищения денежных средств со счетов компаний. По словам Уса, обеспечить себя страховой защитой на случай киберугроз стремятся компании финансового сектора экономики, а также технологические компании и предприятия с опасным производством.

"Мы также отмечаем повышенный интерес к страхованию от электронных и компьютерных преступлений от организаций нефинансовой сферы, в частности, от компаний, предоставляющих услуги облачного хранения данных, по организации интернет-торговли, от крупных удостоверяющих и расчетных центров", – добавил он.

Страховая компания "Согласие" основана в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть компании включает порядка 400 структурных подразделений во всех федеральных округах России.