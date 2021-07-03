МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. По меньшей мере 200 американских компаний подверглись атаке вируса-вымогателя, совершенной группировкой хакеров REvil, некоторые участники которой якобы находятся в России, сообщает издание Wired со ссылкой на данные компании Huntress, следящей за кибербезопасностью.

Ранее американский разработчик программного обеспечения для удаленного управления Kaseya заявил, что подвергся атаке вируса-вымогателя, власти США сообщили, что работают над расследованием инцидента.

В Huntress считают, что REvil совершила кибератаку, которая непосредственно затронула 200 компаний.

Как сообщает компания, хакеры, по всей видимости, требуют от жертв выкуп, составляющий приблизительно 45 тысяч долларов в криптовалюте Monero. В Greenpeace высказались о мексиканском подводном пожаре

Ранее глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский рассказал РИА Новости, что самые профессиональные кибербанды говорят по-русски, «потому что лучшие программисты в мире тоже говорят по-русски», а «самые злобные киберпреступники окончили те же университеты, что и самые профессиональные программисты, которые работают на светлой стороне». По его мнению, «для эффективной борьбы с киберпреступниками необходимо взаимодействие стран, требуется кооперация на международном уровне, которая сейчас работает очень пло