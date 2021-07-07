МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось до рекордных 211 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Bloomberg.

" Основатель и руководитель Amazon.com Джефф Безос

Безос покинул пост гендиректора Amazon

По его данным, акции Amazon.com Inc. подорожали на 4,7% после того, как Пентагон объявил о решении отказаться от проекта создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI стоимостью 10 миллиардов долларов, за который судятся компании Microsoft и Amazon.

Предыдущий рекорд в рейтинге "Блумберга" поставил глава SpaceX и Tesla Илон Маск, его состояние в январе составило 210 миллиардов долларов.