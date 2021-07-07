МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось до рекордных 211 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Bloomberg. Безос покинул пост гендиректора Amazon

По его данным, акции Amazon.com Inc. подорожали на 4,7% после того, как Пентагон объявил о решении отказаться от проекта создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI стоимостью 10 миллиардов долларов, за который судятся компании Microsoft и Amazon.

Предыдущий рекорд в рейтинге "Блумберга" поставил глава SpaceX и Tesla Илон Маск, его состояние в январе составило 210 миллиардов долларов.