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https://1prime.ru/itb/20210707/834130157.html
СМИ: состояние основателя Amazon достигло $211 миллиардов
ИТ-бизнес
Новости
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Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось до рекордных 211 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством... ПРАЙМ, 07.07.2021
amazon, новости, технологии, ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось до рекордных 211 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Bloomberg.
По его данным, акции Amazon.com Inc. подорожали на 4,7% после того, как Пентагон объявил о решении отказаться от проекта создания облачной инфраструктуры хранения данных JEDI стоимостью 10 миллиардов долларов, за который судятся компании Microsoft и Amazon.
Предыдущий рекорд в рейтинге "Блумберга" поставил глава SpaceX и Tesla Илон Маск, его состояние в январе составило 210 миллиардов долларов.