МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Количество случаев фишинга в мире сильно увеличилось за первую половину 2021 года из-за роста популярности криптовалюты, сообщила компания-разработчик программного обеспечения в сфере цифровой безопасности Avast.

"Компания Avast… обнаружила, что в странах, в которых криптовалюта набирает популярность, в первые шесть месяцев 2021 года значительно увеличилось число связанных с ней мошеннических схем", — говорится в сообщении.

Большинство фишинговых сайтов замаскированы под законные кастодиальные кошельки. Большая часть подобных сайтов появляется в странах с широким распространением криптовалюты — в США, Бразилии и Нигерии. Кроме того, отмечен резкий рост мошеннических сайтов в Великобритании, Франции, Индии и России.

"Оборот биткоина значительно увеличился после новостей о том, что в Сальвадоре эта криптовалюта будет признана официальным платежным средством. Другие страны региона поспешили последовать этому примеру… Однако по мере роста популярности криптовалютное пространство становится все более привлекательной целью для хакеров", — отметил старший научный сотрудник Avast Питер Ковач, слова которого приводятся в сообщении.

Avast — одна из крупнейших в мире компаний, разрабатывающих защитное ПО. Основана в 1991 году в Чехии. Одними из крупнейших рынков для Avast являются США и Канада, Бразилия, Франция, Россия и Германия.

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